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Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта

Изначально ограничение вводилось с 26 января до 20 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило продление на две недели до 6 марта запрета на въезд и выезд из Израиля, изначально введенного с 26 января до 20 февраля. Об этом сообщила в пятницу канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

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"В ходе телефонного голосования правительство утвердило продление действующих в настоящее время ограничений на въезд в Израиль и выезд из Израиля еще на 14 дней до 6 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

7 февраля в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 8 января тотального карантина. Отменен запрет на удаление более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины, открылись национальные парки и заповедники, ресторанам и кафе разрешено работать навынос. С воскресенья начнется вторая фаза смягчения карантинных мер, должны открыться торговые центры, рынки, уличные магазины, музеи и библиотеки, прошедшим вакцинацию израильтянам будет позволено посещать спортивные залы и бассейны, а также культурные мероприятия.

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ИзраильПандемия COVID-19
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