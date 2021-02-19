Больницы северных районов Якутии получили 10 новых машин по федеральной программе

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Северные и арктические районы Якутии получили десять новых автомобилей "УАЗ Патриот" для нужд медицины, сообщается в пятницу в Telegram-канале правительства региона.

"Десять машин марки "УАЗ Патриот", которые поступили в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, распределены по больницам северных и арктических районов республики", - говорится в сообщении.

Технику распределили по больницам Аллаиховского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Момского, Нижнеколымского, Олекминского, Усть-Майского и Эвено-Бытантайского районов. Как добавили в правительстве, за пять лет регион получит около 200 машин по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В прошлом году была выделена 31 машина скорой помощи.

В Якутии 2021 год объявлен Годом здоровья. Власти сообщали, что в 2021-2023 годах для модернизации первичного звена здравоохранения регион получит из федерального бюджета 6,5 млрд рублей.