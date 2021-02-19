В России могут создать единый банк фотографий времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Единый банк хранящихся в различных госархивах фотографий времен Великой Отечественной войны может быть создан в России. Об этом сообщила ТАСС в пятницу сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"У нас появилась идея создать банк данных фотографий с описанием из государственных архивов времен войны, чтобы дизайнеры с недостатком знаний не вытягивали из интернета первую попавшуюся фотографию, а четко понимали, кто и что на ней изображены. В настоящий момент эта идея обсуждается и, надеемся, будет реализована", - сказала Цунаева.

Она напомнила о случаях, когда из-за ошибок исполнителей различного уровня на праздничных плакатах в честь Дня Победы появлялись изображения представителей армий противника и их оружие. "Такие ляпы допускаются не только дизайнерами, но и принимающими их работы чиновниками муниципального и регионального уровней", - подчеркнула собеседник агентства.

Цунаева поддержала принятый 17 февраля Госдумой в первом чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Вместе с тем она отметила, что запретительных мер недостаточно, и нужен комплексный подход, включающий образование и просвещение.

"Те, кто намеренно оскорбляет нас, как это произошло в прошлом году во время онлайн-проведения "Бессмертного полка", или когда в интернете продают сделанные бюсты Муссолини и Геринга - если человек злонамеренно использует образ нацистского преступника, то он точно знает, кто это и какой след он в истории оставил. Такое недопустимо и должно регулироваться законом", - подчеркнула Цунаева.