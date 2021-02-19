Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновлено по направлению из Крыма на Кубань, сообщили ТАСС в МЧС Крыма.

Ранее движение было приостановлено из-за непогоды. В районе Керченского пролива прошел сильный снегопад, на мосту сильный боковой ветер и плохая видимость.

"Движение со стороны Крыма по мосту восстановлено. Со стороны Краснодарского края пока затор", - сказали в министерстве.

По данным крымского МЧС, со стороны Кубани возможность проехать через пролив ожидают около 200 машин, в том числе более 50 грузовиков и около 10 автобусов.

"Дополнительно направлены четыре единицы специализированной техники МЧС России и 20 человек личного состава", - добавил собеседник.