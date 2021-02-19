Собянин заявил, что пандемия в Москве идет на спад

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку",- написал мэр на своем сайте.

По его словам, такому результату способствовало то, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования. "Еще в 2011-2013 годах мы провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ", - напомнил градоначальник.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 110 млн человек, более 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 февраля, зарегистрировано 4 125 598 случаев заражения, выздоровели 3 661 312 человек, умерли 81 926.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 962 637 случаев заражения, выздоровели 878 655 человек, умерли 14 578.

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