Непогода не сказалась на движении поездов по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Поезда проходят Крымский мост по графику, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за непогоды. В районе Керченского пролива прошел сильный снегопад, на мосту сильный боковой ветер и плохая видимость.

"Информации об ограничении или прекращении движения поездов по Крымскому мосту нет", - сказала представитель компании.

В пресс-службе Крымской железной дороге ТАСС уточнили, что задержек, несмотря на непогоду, в расписании нет. "Поезда курсируют, поезда с материка мы принимаем. Работаем по графику, без перебоев", - сказала представитель КЖД.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто год назад. С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Самый протяженный маршрут "Таврии" между Омском и Симферополем - 4 236 км, всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ.