Еще более 80 тыс. доз вакцины "Спутник V" поступило в Подмосковье

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московская область получила еще свыше 80 тыс. доз "Спутник V" для вакцинации от коронавирусной инфекции. В регионе привито около 220 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Московская область получила еще свыше 80 тыс. доз препарата "Спутник V" для вакцинации от COVID-19. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что на вакцинацию можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах.

"К нам продолжает поступать вакцина "Спутник V". На данный момент Московская область получила уже более 357 тыс. доз. Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли порядка 220 тыс. человек. С каждый днем количество желающих привиться увеличивается", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.