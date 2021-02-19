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МИД России пригласил иностранных дипломатов вакцинироваться от коронавируса

В ведомстве также обратили внимание, что на данный момент российская вакцина разрешена к использованию более чем в 25 странах мира
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Приглашение принять участие в кампании по вакцинации разослали всем посольствам и представительствам международных организаций в России. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

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В министерстве отметили, что приглашение дипкорпуса к вакцинации против коронавируса - распространенная во многих государствам практика. Предоставив иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, РФ выполняет обязательства по международным договорам, в частности, соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения необходимых условий диппредставительствам для выполнения своих функций и их безопасности, уточнили в МИД РФ.

В дипведомстве также отметили, что вакцинацию сотрудников российских диппредставительств за рубежом и членов их семей строят на основе принципа добровольности и сохранения права на выбор альтернативной прививки. Там также обратили внимание, что учитываются возможности доставки в то или иное государство российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в загранучреждениях необходимой мединфраструктуры. Помимо этого, для работников российских диппредставительств, которые хотят вакцинироваться на территории РФ, такая возможность предусмотрена в период отпуска или командировки.

В МИД обратили внимание, что на данный момент российскую вакцину разрешили использовать более чем в 25 странах мира: "Убеждены, что последовательная работа по продвижению вакцинации является общей задачей мирового сообщества в условиях продолжающейся пандемии. Рассматриваем российские усилия на этом направлении как вклад в преодоление глобального кризиса".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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