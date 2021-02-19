Школьные занятия вновь отменяют в регионах ПФО из-за непогоды

ТАСС, 19 февраля. Сильные морозы стали причиной отмены школьных занятий в нескольких регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в пятницу. Четвертый день подряд очные занятия отменяют в некоторых школах Саратовской и Оренбургской областей, а также в Мордовии. В Ульяновской и Самарской областях решение принимает каждая школа индивидуально, сообщают местные власти.

"Отменены занятия в связи с низкой температурой воздуха в 28 муниципальных образованиях. <…> 25 320 обучающихся 333 школ переведены на дистанционную форму обучения", - сообщили в Министерстве образования Саратовской области, где, по данным ГУ МЧС региона, 25-28 градусов мороза.

В Оренбургской области температура воздуха также опустилась ниже минус 25 градусов. "В связи с плохими погодными условиями в некоторых школах Оренбургской области учащимся первой смены в городах Бузулук, Гай, Медногорск, Кувандыкском городском округе, Адамовском, Акбулакском, Кваркенском, Октябрьском, Светлинском, Сакмарском, Абдулинском, Асекеевском, Бугурусланском, Домбаровском, Матвеевском, Новоорском, Первомайском, Северном районах рекомендовано перейти на электронное обучение с применением дистанционных технологий", - сказали в министерстве образования региона.

Аналогичная ситуация и в Мордовии: переведены на дистанционный режим обучения школьники с первого по четвертый класс в Ичалковском и Теньгушевском муниципальных районах.

А вот в Самарской области решение об отмене занятий принимают директора школ. "При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций принимается решение об отмене очных учебных занятий в школе: ниже минус 25 градусов - для обучающихся с 1-го по 4-й классы, ниже минус 27 градусов - с 1-го по 8-й классы, ниже минус 30 градусов - с 1-го по 11-й классы", - говорится в сообщении регионального министерства образования. При отмене занятий школы должны организовать дистанционное обучение. По данным областного ГУ МЧС, в регионе объявлен желтый уровень опасности: местами ночью и утром 19 февраля температура воздуха опустится до минус 30 градусов.

По данным Ульяновского гидрометеоцентра, на территории региона температура воздуха понизилась до минус 28 градусов при небольшом ветре. Администрация школ также принимает решение об отменен очных занятий с учетом разницы температур на территории региона, наличия ветра и гололеда.