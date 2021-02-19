Воробьев вручил Шойгу знак "Почетный гражданин Московской области"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил бывшему главе региона, министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу знак "Почетный гражданин Московской области". Церемония состоялась в национальном центре управления обороной, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

"В национальном центре управления обороной губернатор региона Андрей Воробьев вручил министру обороны РФ Сергею Шойгу удостоверение и грамоту о присвоении высшей награды Подмосковья, а также знак "Почетный гражданин Московской области", - говорится в сообщении. Шойгу с 11 мая по 6 ноября 2012 года был губернатором Московской области. На этом посту он сменил Бориса Громова.

Звание почетного гражданина Московской области присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии региона, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, за деятельность, способствующую процветанию региона, повышению его авторитета в РФ и за рубежом. Имена заносятся в книгу почетных граждан Московской области, информация о них наносится на доску почета лиц, удостоенных этого звания.

Отмечается, что специалисты Минобороны России продолжают оказывать помощь Московской области в борьбе с коронавирусной инфекцией. В построенных военными строителями многофункциональных медцентрах в городах Одинцово и Подольск, а также в других ведомственных лечебных учреждениях проходят лечение как военнослужащие, так и гражданские лица. На прошлой неделе завершил свою работу временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", где прошли лечение 6 657 гражданских пациентов с коронавирусом.