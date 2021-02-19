Более 34 тыс. детских лагерей отдыха планируется открыть в 2021 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Свыше 34 тыс. детских лагерей планируется открыть летом 2021 года, ожидается, что летняя оздоровительная кампания в РФ охватит почти 4 млн детей, заявила в пятницу директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Наталия Наумова.

"На территории РФ пока во всех регионах прогнозно планируют осуществлять свою деятельность 34 тыс. 850 организаций отдыха детей и их оздоровления", - сообщила она на общественных слушаниях "Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года".

Летняя кампания охватит почти 4 млн детей, включая 1,3 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На подготовку кампании планируется потратить около 43 млрд рублей, уточнила Наумова.