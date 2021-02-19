В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 19 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 13 433. Общее количество инфицированных достигло 4 139 031, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,33%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области, Еврейской автономной области, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком АО (0,1%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1 087 в Санкт-Петербурге, 687 - в Московской области, 416 - в Нижегородской области, 341 - в Воронежской области, 320 - в Ростовской области, 292 - в Самарской области.

В настоящее время в России болеют 376 686 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 18 637, до 3 679 949. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших осталась на уровне 88,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 676 пациентов в Санкт-Петербурге, 598 - в Московской области, 441 - в Нижегородской области, 401 - в Пензенской области, 384 - в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 470 против 480 днем ранее. Всего от инфекции умерли 82 396 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,99%, следует из данных штаба.

За сутки 47 человек умерли в Санкт-Петербурге, 35 - в Московской области, 23 - в Ростовской области, 16 - в Краснодарском крае, 14 - в Красноярском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 972. Всего в столице с начала пандемии выявили 964 609 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 1 950 заболевших.

За сутки от инфекции умерли 53 пациента, это минимум с 1 ноября, всего зарегистрирован 14 631 летальный исход.

В столице были выписаны по выздоровлению 2 112 пациентов. За все время выздоровели 880 767 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 69 211 жителей.