Коэффициент распространения коронавируса в России больше месяца не превышает единицу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на уровне 0,91. Он не превышает единицу уже около месяца - с 18 января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Выше всего он в Санкт-Петербурге, Воронежской и Иркутской областях - 0,98. В Нижегородской области показатель составил 0,96, в Ростовской - 0,95, в Архангельской - 0,92, в Красноярском крае - 0,86.

В Москве коэффициент немного вырос - с 0,84 до 0,88, в Свердловской области, где заболеваемость идет на спад, он, напротив, опустился до минимальных с июля 0,83. В Подмосковье показатель еще ниже - 0,71, что для региона является наименьшим значением с конца июня.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.