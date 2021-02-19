Кабмин определил правила размещения курилок в многоквартирных домах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила размещения курилок в многоквартирных домах. Как говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте кабмина, соответствующее решение принято по итогам заседания правительства 17 февраля.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что его принятие продиктовано необходимостью наделения Минздрава и Минстроя новыми полномочиями по обеспечению охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции.

Речь идет о правилах размещения курилок в многоквартирных домах, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Общее имущество в доме, например, лестничные площадки в подъезде, являются по закону общественными местами, соответственно курение вейпов или кальянов по новому закону запрещается, так же как и сигарет. При этом, если собственники примут решение на общем собрании, в доме может быть оборудована курительная комната. Это позволит курильщикам не нарушать меры пожарной безопасности", - сказал эксперт.

Склянчук пояснил, что в федеральном законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма предусмотрено, что курение в многоквартирном доме может быть легализовано только через общее собрание собственников. Однако на практике, по его словам, такие случаи встречаются редко, поскольку некурящих граждан, а также тех, кто заботится об интересах детей, как правило, большинство. "Но с недавних пор возникли случаи, когда курящих электронные сигареты невозможно было выдворить из подъезда. Теперь этот пробел будет устранен", - подчеркнул собеседник агентства.