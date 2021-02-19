В Якутии презентовали голосовое приложение, переводящее с русского на эвенкийский язык

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Презентация голосового переводчика с русского языка на эвенкийский на основе искусственного интеллекта Ayana прошла в пятницу в формате онлайн.

Приложение разработано в рамках проекта некоммерческой организации "Алагун" Жиганского района при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии и компании "Арктик капитал". Автором проекта является Николай Апросимов.

"Проект Ayana завершил свою реализацию в виде мобильного предложения и сейчас уже готов начать работу. <...> Ayana окончательно научилась распознавать голос и отправлять ответы в зависимости от слов пользователя. Она умеет общаться, может делать переводы с пояснениями", - сообщается в видеопрезентации.

Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play. "Голосовая платформа Ayana представляет собой программное обеспечение, в котором будет осуществляется мгновенный голосовой перевод слов и предложений языковой пары "русский - эвенкийский" с возможностью понимания и обработки естественного языка. Приложение может перевести слова или короткие предложения с русского на эвенкийский язык. В России еще не существует подобного высокотехнологичного решения языковой проблемы коренных малочисленных народов", - говорится в описании приложения.

"К настоящему времени начальный этап работ закончен: платформа Ayana, подключенная к технологии Google Speech Text, создана, идет наращивание словарной базы", - сказали в пресс-службе компании "Арктик капитал".

Отмечается, что работа по улучшению перевода продолжается и будет совершенствоваться. Сейчас идет работа по офлайнизации приложения и его работы в местах, где нет связи.