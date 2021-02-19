Прием заявок на участие в фестивале русского языка в Москве продлится до 20 апреля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль русского языка для иностранных школьников пройдет в Москве в три этапа: дистанционный отборочный тур - с 20 апреля по 1 июня, финальный тур - с 1 сентября по 1 октября, а также в ноябре - декабре - в рамках форума "Время начать диалог". Прием заявок на участие в конкурсах продлится до 20 апреля, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве начался прием заявок на участие в Ежегодном международном фестивале русского языка, [он продлится] до 20 апреля. К участию в фестивале приглашаются иностранные школьники с седьмого класса, изучающие русский язык как иностранный или как второй родной. За все время с 2014 года в фестивале приняли участие около 5 тыс. конкурсантов из более чем 40 стран", - говорится в сообщении.

В программу фестиваля входят семь конкурсов: "Театральное творчество", "Художественное слово", "Детское и юношеское кино и телевидение", "Хореографическое творчество", "Вокально-хоровое творчество", "Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство", "Знатоки русского языка, истории и культуры России". Итоговое очное мероприятие в рамках международного молодежного форума "Время начать диалог" в ноябре - декабре пройдет в случае смягчения или отмены действующих ограничений, связанных с пандемией. Чтобы принять участие, необходимо на сайте Московского центра качества образования в разделе "Международная деятельность" (вкладка "Фестивали и конкурсы") заполнить на русском языке форму для регистрации.