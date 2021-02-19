ГП направила в суд дело о сбыте наркотиков через интернет

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о сбыте наркотиков через интернет-магазин. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Бирюкова и других участников преступного сообщества. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский городской суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, участники преступного сообщества в период с сентября 2017 года по май 2019 года занимались незаконным производством и сбытом наркотических средств и психотропных веществ через интернет-магазин.

В преступное сообщество было вовлечено более 16 человек, они совершили 12 особо тяжких преступлений. В результате оперативно-разыскных мероприятий ликвидирована подпольная нарколаборатория, из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также более 30 кг прекурсоров.