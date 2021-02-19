В Москве начал работу онкологический консилиум для сложных клинических случаев

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ведущие онкологи Москвы вошли в новый консилиум по рассмотрению сложных клинических случаев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в пятницу.

"Москва продолжает совершенствовать оказание онкологической помощи пациентам. В столице начал работу городской консилиум по профилю "онкология", в который вошли ведущие врачи-онкологи города, для обсуждения сложных клинических случаев и выработки тактики лечения. Председателем городского консилиума стал главный внештатный специалист-онколог Москвы Игорь Хатьков", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, работа городского консилиума по профилю "онкология" позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для пациентов в самых тяжелых состояниях, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной. Любой врач-онколог первичного онкологического кабинета или отделения, а также центра амбулаторной онкологической помощи в Москве может принять решение о том, чтобы вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. При этом в консилиуме принимают участие не только главные специалисты городских, но и федеральных центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей.

В задачи городского консилиума по онкологии входит принятие решений о назначении лекарств пациентам в случаях, когда необходим нестандартный клинический подход или назначение препаратов, не предусмотренных клиническими рекомендациями или не входящих в перечень лекарственных средств для дополнительного обеспечения. Создание городского онкологического консилиума - один из шагов, направленных на повышение качества оказания специализированной помощи пациентам, страдающим раковыми заболеваниями.

"В 2020 году в столице более чем на 40% выросли объемы онкологической помощи благодаря внедрению нового стандарта ее оказания. На базе крупнейших городских стационаров работают шесть многопрофильных онкологических центров, где проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию, ведут диспансерное наблюдение за пациентами", - добавляется в материале.

Москва стала первым регионом в России, который на 3 года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению онкологических заболеваний. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.