В восточных районах Крыма выпала почти месячная норма осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших за сутки в восточных районах Крыма, в частности в Керчи, соответствует месячной норме, сообщил ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

"У нас в Керчи выпало 29 мм, а среднемесячная норма составляет 33 мм, - сказал собеседник агентства. - Можно сказать, что за сутки выпала почти месячная норма".

По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, погода на территории полуострова изменится уже в предстоящие выходные, которые пройдут практически без осадков. Кроме того, произойдет значительное ослабление морозов.