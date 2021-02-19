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Транспортный коллапс и перебои с электричеством. Последствия сильных снегопадов в России

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В последние недели мощные снегопады затронули многие регионы России. Это привело к проблемам с транспортом, нарушениям электроснабжения и другим трудностям. В частности, пришлось приостановить движение по Крымскому мосту впервые за время его эксплуатации. 

Главное о последствиях снегопадов – в материале ТАСС. 

  • 19 февраля в восточных районах Крыма выпала почти месячная норма осадков. Движение по Крымскому мосту из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта. На подъезде к мосту скопились десятки автомобилей. Силы МЧС, министерства обороны, Росгвардии и других структур привлекли к расчистке трассы "Таврида".

  • На 16-18 февраля в Сахалинской области было объявлено штормовое предупреждение, в регионе трое суток фиксировали мощный циклон с метелями и сильным ветром. Была нарушена работа почти всех видов транспорта. Большинство школьников перевели на дистанционное обучение. До 19 февраля было нарушено энергоснабжение многих населенных пунктов. Повсеместно в регионе были созданы пункты обогрева. Во время метели на Сахалине 16 февраля пропал водитель автогрейдера, поиски мужчины велись два дня, его обнаружили живым. 

  • Обильные снегопады прошли и в Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи. В горах курорта за последнюю неделю сошло 11 лавин, восемь из которых - самопроизвольные. В 20 населенных пунктах региона без света оставались 18 450 человек. Аварию ликвидировали утром 18 февраля, однако в тот же день в районах Сочи возобновился сильный снегопад, ставший причиной новых локальных нарушений электроснабжения и оставивший без электричества более 10,5 тыс. человек.

  • Проблемы с электроснабжением из-за снегопада фиксировали и в других регионах страны. В частности, в двух районах Дагестана 17 февраля без света из-за непогоды остались 31,7 тыс. человек.

  • 16 февраля из-за сильной метели нарушение электроснабжения произошло в девяти населенных пунктах Хабаровского края. В Советско-Гаванском и Ванинском районах региона ввели режим ЧС. По данным на 17 февраля, в Хабаровском крае выпало до 2,5 месячной нормы снега. 

  • Курорт "Эльбрус" закрывали на 17 и 18 февраля. МЧС предупреждало о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики и рекомендовало не выходить в горы.

  • 15 февраля пришлось закрыть все три действующие зимние автодороги Ямало-Ненецкого автономного округа. Движение возобновили на следующий день. 

  • В Москве с 11 по 14 февраля шел мощный снегопад. Пробки в Москве достигали максимальных 10 баллов, а автомобили застревали в снегу. Наземный транспорт работал с задержками. Московские аэропорты сообщали о десятках задержанных рейсов. 13 февраля стал вторым среди самых снежных дней за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Высота сугробов достигла 58-59 см. По данным властей столицы, около 80 тыс. человек привлекли для борьбы с последствиями снегопада. 
  • Общественные объединения зафиксировали рост цен на такси в 3-5 раз во время снегопадов и попросили ФАС провести проверку. При этом агрегаторы объяснили рост цен тем, что во время непогоды увеличивается время, проведенное в пути. 
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