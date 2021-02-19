В МВД уверены, что треш-стримы повышают уровень агрессии в обществе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Транслируемые в интернете так называемые треш-стримы, когда в прямом эфире демонстрируются издевательства над людьми, повышают агрессию в обществе, а также толерантность к девиантному поведению. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщила представитель договорно-правового департамента МВД России Анна Земцова.

"Общественная опасность треш-стрима очевидна. Подобный контент способен приводить к негативным последствиям: повышает уровень агрессии в обществе, формирует толерантное отношение к наиболее циничным формам девиантного поведения, создает позитивный образ треш-стримера. Названные мной обстоятельства диктуют необходимость комплексных мер реагирования в сфере противодействия преступлениям, которые сопровождаются публичной демонстрацией в интернете", - сказала она.

Вместе с тем Земцова отметила, что при подготовке предложений законодательного характера следует учитывать, что за совершение противоправных деяний законодательством уже предусмотрена уголовная или административная ответственность вне зависимости от того, транслируются преступления в интернете или нет.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать за треш-стримы, как за унижение человеческого достоинства, штрафами и лишением свободы на срок до шести лет.