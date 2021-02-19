Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, также на 23 февраля у него запланированы рабочие встречи в Кремле. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч - это не публичные встречи, но они рабочие", - сказал пресс-секретарь. Он уточнил, что Путин будет работать в Кремле и до рабочих встреч "традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду".

Песков напомнил, что суббота, 20 февраля, является в этом году в России рабочим днем. При этом выходной день 22 февраля у президента будет рабочим, поскольку запланированы переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "Там фактически целый день, с обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера", - отметил представитель Кремля.