Власти Севастополя надеются, что весеннее половодье решит проблему дефицита воды в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек во время весеннего половодья, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода, сообщил журналистам в пятницу губернатор Михаил Развожаев.

"Коллеги с водоканала отметили, что сейчас минимум 140 тыс. куб. м в сутки проходит по Бельбеку и уходит в море. Это тот объем воды, который очень нужен, чтобы сэкономить воду в Чернореченском водохранилище, чтобы наполнилось до максимально возможных отметок. В этом году, с учетом ввода объекта 1 марта, мы рассчитываем, что резерв мартовского паводка заберем, и это позволит до конца года, до осени не чувствовать беспокойства за воду", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что в пиковые периоды во время летнего курортного сезона Севастополь потребляет до 90 тыс. кубометров воды в сутки. Из Бельбека, как планируется, можно будет получать до 50 тыс. кубометров благодаря повышению объема водостока в реке во время весеннего половодья. При этом в следующем году забор воды начнется еще раньше, и это также даст дополнительный приток для снабжения Севастополя.

Губернатор отметил, что запустить водозабор на Бельбеке в режиме пуско-наладки планируется в первый день весны, как и планировалось ранее. "Работы в завершающей стадии. Коллеги говорят, что уже на следующей неделе начнем в рабочем порядке заполнение ковша, и к 1 марта мы должны в режиме пуско-наладки запустить объект. Потом понадобится еще около двух недель, чтобы завершить мелкие недочеты", - пояснил он.