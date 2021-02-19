Шесть из 16 китайских вакцин от коронавируса дошли до третьей фазы испытаний

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Китайские ученые проводят исследования 16 разработанных в КНР вакцин от коронавируса, шесть препаратов уже дошли до третьей фазы клинических испытаний. Об этом в пятницу сообщило агентство China News Service со ссылкой на Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая.

Кроме того, к настоящему моменту власти КНР разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратов для лечения и предотвращения заболевания, вызываемого коронавирусом. Два медикамента одобрены для ограниченной реализации на рынке, уточнил регулятор.

В ведомстве напомнили, что надзорные органы ранее одобрили для широкого применения две вакцины компаний Sinovac Biotech и Sinopharm, получивших условное разрешение властей для поставок на рынок. По словам представителя фарморегулятора страны, китайские специалисты тестируют вакцины, разработанные на основании пяти различных технологических подходов. Речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот.