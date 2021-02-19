{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Шесть из 16 китайских вакцин от коронавируса дошли до третьей фазы испытаний

Власти страны разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратов для лечения и предотвращения заболевания, вызываемого вирусом

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Китайские ученые проводят исследования 16 разработанных в КНР вакцин от коронавируса, шесть препаратов уже дошли до третьей фазы клинических испытаний. Об этом в пятницу сообщило агентство China News Service со ссылкой на Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая.

Кроме того, к настоящему моменту власти КНР разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратов для лечения и предотвращения заболевания, вызываемого коронавирусом. Два медикамента одобрены для ограниченной реализации на рынке, уточнил регулятор.

В ведомстве напомнили, что надзорные органы ранее одобрили для широкого применения две вакцины компаний Sinovac Biotech и Sinopharm, получивших условное разрешение властей для поставок на рынок. По словам представителя фарморегулятора страны, китайские специалисты тестируют вакцины, разработанные на основании пяти различных технологических подходов. Речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот.

Теги
КитайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Большинство ресторанов Петербурга возобновили работу после снятия ограничений
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также привел данные мониторинга, по которым оборот ресторанов по России упал на 30%
Читать полностью