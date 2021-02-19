СМИ: индийская фармкомпания подала заявку на одобрение "Спутника V" в стране

ТАСС, 19 февраля. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories начала процесс одобрения для экстренного использования вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индии. Как сообщает газета Mint , соответствующее заявление приводится в пятницу в документах компании.

"Dr. Reddy's сегодня объявила, что запустила процесс в Главном управлении по лекарственным средствам Индии (Drugs Controller General of India, DCGI) по одобрению на экстренное использование <...> вакцины-кандидата "Спутник V", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что компания представит регулятору результаты второй фазы испытаний препарата, а также промежуточные итоги третьей фазы, которая, как ожидается, завершится в Индии к 21 февраля.

"Как сообщал журнал The Lancet, эффективность "Спутника V" составила 91,6%, что является впечатляющим достижением в борьбе против COVID-19. Начало процесса по одобрению на экстренное использование станет для нас важнейшим шагом вперед в обеспечении быстрого доступа к вакцине "Спутник V" в Индии", - прокомментировал заявку компании сопредседатель ее совета директоров и управляющий директор Г.В. Прасад.

В начале февраля представитель руководства Dr. Reddy's Laboratories предположил, что "Спутник V" начнет использоваться в Индии в марте или апреле.