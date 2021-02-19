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Синоптики ожидают снижения интенсивности осадков в районе Крымского моста

По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Атмосферный фронт отошел от Крымского моста в сторону севера, однако облачность сохранилась. Осадки могут продолжиться, однако их интенсивность значительно снизится, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

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Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили из-за непогоды, а районе Керченского пролива прошел сильный снегопад.

"Фронт отошел от моста, он сейчас в данный момент севернее. Облачность присутствовать будет, осадки вероятны, но интенсивность их будет преимущественно умеренная. Интенсивность их будет постепенно снижаться с последующим прекращением в вечерние часы. снижаться", - сказал Колесник.

Он уточнил, что снегопад был вызван циклоном, который сейчас находится над Черным морем. "В целом по краю такая сложная обстановка продержится до вечера, локально, далее в ночь остаточные явления по Сочи, и в целом на выходные ожидается спокойная погода, температурный фон вернется на круги своя, будут отрицательные значения, это все подмерзнет, и снег нам подержит", - отметил Колесник.

В пресс-службе Упрдор "Тамань" добавили, что для обеспечения движения на трассе "Таврида" задействовано 35 единицы техники, которые занимаются очисткой снега и обрабатыванием дорожного покрытия.

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