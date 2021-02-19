В Москве вручили премии в области обеспечения безопасности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности и поздравил москвичей с Днем защитника Отечества. Премии присуждаются с 2011 года.

"С большим удовольствием поздравляю вас - победителей премии города Москвы в области обеспечения безопасности. Место подвигу есть всегда и в мирное время. Задачи, которые стоят перед органами безопасности, правоохранительными органами, сложные, важные и конечно очень необходимые для горожан. <...> Хотел поблагодарить вас персонально за те достижения, которые вы достигли на своей службе", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что День защитника Отечества - один из самых главных и святых праздников для России. "Страна, которая всегда во всей истории оперлась на армию, на защитников отечества. Благодаря которым Россия - суверенная держава, а ее граждане всегда надежно защищены и уверены в завтрашнем дне, мирном небе и безопасности", - добавил он.

Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 млн рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.

О награжденных

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, премии были присуждены семи сотрудникам Главного управления Росгвардии по Москве - за большой вклад в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также премии присуждены двум сотрудникам столичного главка МЧС за большой вклад в реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, а шести сотрудникам главка МВД - за заслуги в укреплении законности и правопорядка на территории города. Пять сотрудников ГСУ СК РФ по Москве получили премии за эффективную служебную деятельность по расследованию преступлений общеуголовной направленности, а семь сотрудников ГУ ФСИН - за большой вклад в обеспечении деятельности московских судов и исполнения судебных решений в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за COVID-19.

Кроме того, Собянин объявил благодарность группе сотрудников региональных органов охраны правопорядка за вклад в работу по поддержанию законности и правопорядка в Москве в период действия режима повышенной готовности.