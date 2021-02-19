Заразившийся коронавирусом Соломин решил не переносить премьеру своего спектакля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, решил не переносить премьеру спектакля "Буратино", режиссером которого является. Он наблюдает за репетициями по видеосвязи, сообщили ТАСС в пресс-службе театра в пятницу.

"Так как спектакль готов, и Юрий Мефодьевич постоянно находится на связи с постановочной командой, по видеосвязи участвует в репетициях, он принял решение не переносить премьеру, а сыграть, как и было запланировано, 20 и 21 февраля", - сказали в театре.

О госпитализации худрука Малого театра стало известно 16 февраля. 18 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила ТАСС, что Соломин чувствует себя хорошо.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 года по настоящее время является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить..." и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001).