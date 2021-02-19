Минюст РФ создаст реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ создаст и будет вести реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов. Соответствующий проект приказа министра юстиции Константина Чуйченко опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается утверждение порядка ведения реестра незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в пояснительной записке к проекту. Минюст будет устанавливать порядок и сроки уведомления незарегистрированным общественным объединением о получении денег от иностранных источников и участии в политической деятельности в России. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Минюст уже ведет два реестра иноагентов - зарегистрированных некоммерческих организаций и СМИ. В последний также в декабре прошлого года был включен список физлиц-иноагентов.