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Пандемия COVID-19
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"Спутник V" зарегистрировали в Сан-Марино

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Старейшая в мире конституционная республика Сан-Марино одобрила применение российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о решении министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение вакцины "Спутник V", - указано в сообщении.

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Теги
Сан-МариноРоссияПандемия COVID-19
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