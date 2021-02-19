В Петербурге с 20 по 23 февраля ожидается выпадение месячной нормы осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Сильный снег ожидается в Санкт-Петербурге в предстоящие длинные выходные. С 20 по 23 февраля в городе может выпасть месячная норма осадков, пик придется на 23 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Мощный североатлантический циклон, приближаясь с северо-запада, проведет первую репетицию снегопадов уже в субботу, но пока снег будет небольшим. Далее осадки будут постепенно усиливаться, и в воскресенье и понедельник станут умеренными, а снежный пик обвалится в праздник, 23 февраля. В этот день центр циклона выйдет на акваторию Финского залива, снег временами будет сильным, с порывистым ветром и метелями. За эти четыре дня в Северной столице может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм", - отметил Леус.

По приведенным им данным, "высота снежного покрова превысит максимум нынешней зимы и с сегодняшних 22-23 см увеличится до 35-45 см". Такие сугробы в Петербурге последний раз были в феврале 2019 года, добавил синоптик. Прекращение снежных осадков ожидается днем 24 февраля.

В предстоящие четыре дня в Петербурге преобладающая дневная температура воздуха составит -6…-11 градусов, в воскресенье будет на 2-3 градуса теплее.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в Санкт-Петербурге был установлен морозный рекорд нынешней зимы - утром в этот день столбик термометра опустился до -24,5 градуса.