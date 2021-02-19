Российское движение школьников наградило пятиклассников Кубани за спасение щенка

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) наградило фирменной продукцией пятиклассников из Крымска на Кубани за спасение щенка, замерзавшего на остановке общественного транспорта, сообщили журналистам в ходе эфира "Классное радио РДШ" в пятницу.

Инцидент произошел 16 февраля в Крымске, учащиеся пятого класса школы № 9 им. дважды героя Советского Союза Маршала К. К. Рокоссовского Константин Чегурян, Екатерина Тонких, Роман Попандопуло и Дарья Бычек обнаружили на остановке общественного транспорта замерзающего щенка, укрыли его курткой, сделали фото и разместили в социальных сетях, животное впоследствии забрали местные волонтеры и взяли на передержку. В пятницу в эфире "Классное радио РДШ" состоялось прямое включение с участием школьников из Крымска, их наградили фирменной продукцией Российского движения школьников.

"Оказание помощи животным - одно из направлений деятельности Российского движения школьников во всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы". Пятиклассники из г. Крымска смогли доказать, что делать добрые дела следует вне зависимости от времени года или по случаю конкурса. И мы, конечно же, не могли остаться в стороне такого доброго поступка, поэтому предлагаем ребятам вступить в ряды амбассадоров проекта "Добро не уходит на каникулы", - приводит пресс-служба движения слова исполнительного директора Российского движения школьников Ирины Плещевой.