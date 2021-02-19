Навальный 20 февраля примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный будет лично присутствовать на заседаниях Бабушкинского суда Москвы по своим уголовным делам 20 февраля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Запланирована доставка Навального на оба заседания", - сказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что речь идет о выездном заседании Мосгорсуда, рассматривающего жалобу на замену условного срока, и о выездном заседании мирового суда, который рассматривает дело о клевете на ветерана.

Оба заседания пройдут в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля - по жалобе на замену срока начнется в 11:00, на 14:00 запланировано слушание по делу о клевете.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Его защита обжаловала это решение в Мосгорсуд. В среду мировой суд назначил на 20 февраля заседание по делу Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. Как ожидается, суд выслушает подсудимого с последним словом и уйдет на решение. Прокурор просила суд признать Навального виновным в клевете и оштрафовать на 950 тыс. рублей. Защита настаивает на вынесении оправдательного приговора.