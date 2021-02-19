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Пандемия COVID-19

Большинство ресторанов Петербурга возобновили работу после снятия ограничений

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также привел данные мониторинга, по которым оборот ресторанов по России упал на 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Большинство заведений общественного питания Санкт-Петербурга смогли возобновить свою работу после снятия ограничительных мер, введенных из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Петербург.

"Мы сегодня прошлись по городу, практически не видели ресторанов закрытых. Экономическая ситуация позволила большинству заведений общепита открыться. Даже запись есть - сегодня не хотели нас на завтрак пустить, спрашивали, резервировали ли столик", - сказал Титов.

По его словам, "экономика задышала, ситуация улучшается, но и проблем по-прежнему сохраняется много". Он привел данные мониторинга, по которым оборот ресторанов по России упал на 30%. "И в Санкт-Петербурге такая же ситуация", - указал Титов.

Оборот предприятий общественного питания Петербурга в 2020 году снизился на 30,5% к уровню предыдущего года, сообщали ранее ТАСС в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию. Отмечалось, что это максимальное снижение за последние 10 лет.

С 30 января в Санкт-Петербурге было снято большинство ограничений по работе предприятий общественного питания, в том числе отменен запрет на их ночную работу. Также с 12 февраля были открыты фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургТитов, Борис ЮрьевичПандемия COVID-19
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