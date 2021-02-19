Большинство ресторанов Петербурга возобновили работу после снятия ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Большинство заведений общественного питания Санкт-Петербурга смогли возобновить свою работу после снятия ограничительных мер, введенных из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Петербург.

"Мы сегодня прошлись по городу, практически не видели ресторанов закрытых. Экономическая ситуация позволила большинству заведений общепита открыться. Даже запись есть - сегодня не хотели нас на завтрак пустить, спрашивали, резервировали ли столик", - сказал Титов.

По его словам, "экономика задышала, ситуация улучшается, но и проблем по-прежнему сохраняется много". Он привел данные мониторинга, по которым оборот ресторанов по России упал на 30%. "И в Санкт-Петербурге такая же ситуация", - указал Титов.

Оборот предприятий общественного питания Петербурга в 2020 году снизился на 30,5% к уровню предыдущего года, сообщали ранее ТАСС в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию. Отмечалось, что это максимальное снижение за последние 10 лет.

С 30 января в Санкт-Петербурге было снято большинство ограничений по работе предприятий общественного питания, в том числе отменен запрет на их ночную работу. Также с 12 февраля были открыты фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах.