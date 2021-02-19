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AFP: в ДР Конго зафиксирована вспышка чумы

В стране выявлено около 520 случаев заболевания

ПРЕТОРИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 500 случаев заболевания чумой зарегистрированы за последние три месяца на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

"В настоящее время у нас выявлено около 520 случаев чумы, 31 человек скончался от заболевания, - заявил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамура. - Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев легочной чумы".

По данным специалистов, первые случаи заболевания чумой были зарегистрированы в Итури в середине ноября прошлого года. Средний возраст инфицированных составляет 13 лет, отметила эпидемиолог Энн Лаудизойт из неправительственной организации "EcoHealth Alliance". Для северо-восточных районов ДРК чума является эндемическим заболеванием.

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Конго (ДРК)
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