В Ростовской области дети с инвалидностью будут обслуживаться в больницах вне очереди

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Заксобрание Ростовской области приняло изменения в региональное законодательство, согласно которым дети с ограниченными возможностями будут иметь право обслуживаться вне очереди в медучреждениях областного и муниципального уровня, сообщили журналистам в пресс-службе ростовского парламента.

"Депутаты донского парламента приняли на очередном 29-м заседании Законодательного собрания Ростовской области поправки в областной закон "О социальной поддержке детства в Ростовской области". Согласно изменениям, теперь законодательно закреплено право детей с ограниченными возможностями здоровья на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях областного и муниципального уровня", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", изменения в областной закон стали реакцией на предложение волонтеров, которое было озвучено на Социальном форуме "Единой России" в январе. "Тогда волонтеры предложили включить детей-инвалидов в перечень тех, кто без очереди обслуживается в учреждениях здравоохранения. Председатель партии Дмитрий Медведев назвал идею правильной", - уточнили в пресс-службе отделения партии, добавив, что Ростовская область одна из первых в стране откликнулась на эту инициативу.

Отмечается, что предложение поддержал и Минтруд РФ. По данным пресс-службы ростовского парламента, сейчас рассматривается вопрос его реализации в федеральном законодательстве.

Как сообщила глава регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Карина Мирзоева, принятие этой инициативы уже обсуждалась несколько лет назад. "К нам часто обращались родители, рассказывая, что некоторые учреждения, которые они посещают с детьми, например, поликлиники, отказывают в приеме без очереди. И эта проблема существовала не только в Ростовской области", - цитирует пресс-служба ростовского отделения "Единой России".