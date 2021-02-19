Космонавты на МКС не получат выходной в День защитника Отечества

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские члены экипажа, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), будут работать 23 февраля. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков в пятницу.

"У нас с Сергеем, как и у всех жителей России, будет удлиненная шестидневная рабочая неделя. Но в отличие от остальных россиян, получивших три выходных, мы вернемся к работе после дня отдыха в воскресенье", - написал Кудь-Сверчков на своей странице в "ВКонтакте".

По словам космонавта, пристыковавшийся в среду грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставил много оборудования, которое необходимо разгрузить. В понедельник российским членам экипажа предстоит выполнить работы в рамках экспериментов "Пилот-Т", "Фотобиореактор" и "Вектор-Т".

"23 февраля мы будем выполнять обслуживание станции, продолжим проведение многочисленных экспериментов", - пояснил Кудь-Сверчков, уточнив, что в День защитника Отечества также продолжится тестирование системы ретрансляции "Луч", использующей спутники-ретрансляторы "Луч-5Б" и "Луч-5В" и позволяющей передавать данные, даже если МКС находится вне зоны прямой видимости.

Ранее Роструд сообщил ТАСС, что рабочая неделя в преддверии Дня защитника Отечества продлится с 15 по 20 февраля и будет шестидневной. Затем россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля и короткая трехдневная рабочая неделя.

Сейчас на МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся российский космонавт Сергей Рыжиков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.