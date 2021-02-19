Во Владимирской области режим самоизоляции для пожилых граждан продлили до 7 марта

ВЛАДИМИР, 19 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен во Владимирской области по 7 марта. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 7 марта во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданам, попавшим под действие ограничений, разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку.

От соблюдения самоизоляции освобождены пожилые жители региона, прошедшие вакцинацию от коронавируса и имеющие справку о наличии антител.

Ранее власти региона отменили ограничения на работу общепита в ночное время, а также разрешили принимать посетителей детским развлекательным центрам и игровым комнатам.