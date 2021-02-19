В Чувашии детям до 16 лет разрешат посещать торговые центры без взрослых

ТАСС, 19 февраля. Ограничения на посещение торговых центров детьми до 16 лет без сопровождения взрослых снимут в Чувашии. Так в пятницу решил региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Запрет действовал в республике с ноября прошлого года.

"Ситуацию проанализировали, проговорили с Роспотребнадзором. Единогласно просим снять эти ограничения", - приводятся в сообщении слова министра образования и молодежной политики республики Аллы Салаевой.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал это предложение. В пресс-службе администрации главы республики ТАСС сообщили, что соответствующие изменения в нормативные акты будут внесены в ближайшие дни.

Кроме того, допустимую заполняемость залов в кинотеатрах, театрах, концертных учреждениях, спортивных сооружениях и кафе республики увеличат с 50 до 75%.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 20 899 случаев коронавируса. Выздоровели 19 144 человека, умер 981 пациент с подтвержденной инфекцией.