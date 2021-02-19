Три команды из Санкт-Петербурга примут участие в автомотопробеге "Байкальская миля - 2021"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Три петербургские команды присоединятся к автомотопробегу "Гранд тур Байкальская миля - 2021", который начнется 20 февраля из Москвы. В пятницу они отправились в столицу от штаб-квартиры Русского географического общества, чтобы вместе с другими экипажами стартовать в сторону озера Байкал.

"В экспедиции, которая начинается сейчас из Санкт-Петербурга, участвуют три петербургские команды. Она посвящена преодолению себя, рассказам о возможностях нашей страны и тому разнообразию истории и культуры, которое делает нашу страну уникальной и привлекает путешественников из других стран мира", - сказал журналистам председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

15-дневный автомотопробег будет проходить по 7 марта и охватит почти всю Россию. В общей сложности участникам предстоит преодолеть более 6 тыс. км по семи различным маршрутам, включая такие города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск и многие другие. Финиш состоится в Улан-Удэ, откуда все участники направятся на финальную точку маршрута - в село Максимиха - соревноваться в скорости по льду Байкала.

"Хочется, в первую очередь, пожелать доброй дороги участникам наших маршрутов. Это будет интересно, мы подготовили немало сюрпризов по дороге. Все участники будут посещать точки, которые мы отметили на карте, освещать вопросы, которые мы разработали совместно с нашими друзьями - РГО, Бессмертным полком", - отметил организатор фестиваля "Байкальская миля" Дмитрий Хитров.

Как отметили устроители, отдельную миссию тура посвятили Международной подводно-поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы", которая занимается поиском без вести пропавших во время Великой Отечественной войны подводных лодок, устанавливают судьбы их экипажей и передают собранную информацию родным и близким погибших моряков.

Советник президента Русского географического общества по международной деятельности Сергей Катиков отметил, что неслучайно участники стартуют именно от штаб-квартиры РГО, откуда в разные годы также начинались экспедиции первооткрывателей. Он напомнил, что уже много лет общество уделяет большое внимание поддержке подобных инициатив. "Я очень рад , что петербургские участники дружно влились в коллектив "Байкальской мили", - добавил он.

О "Байкальской миле"

Автомотопробег "Гранд тур Байкальская миля 2021" - это новый формат международного фестиваля скорости "Байкальская миля", ежегодно проходившего в конце зимы на озере Байкал в Бурятии. Так, второй фестиваль состоялся 27 февраля - 1 марта 2020 года в селе Максимиха. В зрелищных скоростных заездах на байкальском льду приняли участие 900 человек в составе 70 команд из России, Франции, Бельгии, Италии, Ирландии, было представлено 114 единиц техники. Тогда вертолет Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ) установил рекорд России "Максимальная скорость, достигнутая вертолетом на ограниченной дистанции 1,6 км". Вертолет под управлением экипажа У-УАЗ развил скорость в 268 км/ч на минимально допустимой высоте в 20 м.

Ранее сообщалось, что традиционную "Байкальскую милю" из-за пандемии перенесли на 2022 год. Основная идея мероприятия - установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. Организаторы учитывают экологические требования. В прошлом году участники фестиваля обеспечили оснащение техники специальными маслоприемниками, используют экологически чистое топливо - неэтилированный бензин с содержанием кислорода АИ-109 или спирт.