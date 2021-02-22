Спас и уехал. Лейтенант из Свердловской области вывел из огня семью с двумя детьми

В конце декабря Максим Крамаренко ехал с обеда на службу и увидел, как горит деревянный дом, а в окне на втором этаже стоит девочка-подросток. Он остановил машину, вывел из огня двоих сестер, их маму и бабушку, а потом поехал по своим делам. Дальше все было почти как у Маршака: ищут пожарные, ищет полиция, ищут соседи и очевидцы парня какого-то лет 20. 26-летнего лейтенанта удалось найти, и в канун Дня защитника Отечества он встретился с теми, кому помог тогда спастись

Эти минуты в семье Елфимовых из уральского поселка Горный Щит обсуждали уже много раз, но некоторые моменты так и не удается восстановить в памяти. Все случилось около трех часов дня. Татьяна заехала домой на обед. Старшая из дочерей, 16-летняя Юля, была на втором этаже, когда начался пожар. Его сначала даже не заметили, пока не услышали, как стали лопаться стекла и зеркала. "Господи, Юля, что ли, что-то там роняет?" — подумала Татьяна, а ее мама пошла наверх, чтобы проверить внучку. Как только женщина открыла дверь, из комнаты повалил дым. Как уже потом поняли, замкнуло новогоднюю гирлянду. Сразу загорелись шторы, многочисленные фотографии на стенах и сами деревянные стены дома. — Я начала сразу хватать ведра, тазики — все, что попадало под руку, — рассказывает Татьяна. — Думала, сейчас потушим. На самом деле уже пылала мамина комната, но в голове это не укладывалось. Я думала, что мы сейчас все потушим, и еще почему-то думала о том, что завтра нам в филармонию. Когда мама в очередной раз с пустым тазиком спустилась, я увидела, что у нее волосы обгорели. Подумала: "Боже, ну как вот мы сейчас полночи будем убирать, мыть эту гарь, да еще и как она завтра пойдет с такой обгоревшей прической". Женщины продолжали бегать с тазиками, а у младшей дочери, 14-летней Стаси, началась истерика: — Мама! Мама, Юля наверху! "То ли прыгать собиралась, то ли что" Командир взвода связи авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) лейтенант Максим Крамаренко ехал в такси с обеда на службу. Водитель заметил дым, в машине сначала решили, что просто что-то жгут, значения не придали.

Описание Максим Крамаренко © Пресс-служба Центрального военного округа

— Присмотрелся и увидел дом, девочку в окне на втором этаже. Оттуда дым шел. Сильный. Она что-то кричала, а я не слышал. То ли прыгать собиралась, то ли что, — рассказывает Максим. Он попросил водителя остановиться и пустился напрямую, через сугробы и заборы. Как только подбежал к дому, крикнул девчонке: "Прыгай!" Но она испугалась и исчезла из окна. В тот момент в комнату, полную дыма, как раз зашла Татьяна, как нашла и схватила дочь — не помнит. Когда Максим вбежал в дом, хозяева еще пытались тушить разраставшийся пожар. Огонь уже спустился на первый этаж и почти перекрыл выход. Женщины впали в ступор. — Дочка рассказывала, что в тот момент думала о том, как же будет вылезать из дома — в домашнем, без обуви... А потом Максим так жутко на них начал ругаться, — смеется Татьяна. — И тогда они быстро поняли, что надо вылезать через окно. — Я выпрыгнул в окно, взял первую девочку, вторую. Начал кричать бабушке с мамой, чтобы тоже через окно выходили. Они меня не слышали, — рассказывает молодой лейтенант. Через минуту он снова забежал в дом и нашел бабушку. Женщина уже надышалась угарным газом и упала. Максим вытащил ее и стал искать Татьяну, которая вновь зачем-то убежала на второй этаж. Детям казалось, что мама уже безумно долго не выходит из горящего дома. "Парень? Ну вроде да, в форме какой-то был" — Оставшись в доме одна, я взяла сумку со всеми документами, вышла на крыльцо и увидела, что мои дети стоят босые на снегу. Бросила сумки на крыльце и побежала в коридор, начала хватать все, что попадало мне под руку с вешалок, чтобы детей укутать. Выбежала, стала бросать им под босые ноги, пытаться их одеть, закрыть, — вспоминает Татьяна, стараясь точно описать свои действия. — Я побежала к дому, ведь на крыльце были брошены сумки с документами… Но тут меня поймал Максим, я ничего не успела взять Вернуться было уже нельзя: от дома летели искры, горящие фрагменты дерева, пластика, утеплителя. Два этажа полыхали как факел. Огонь почти перебрался на стоящую рядом машину.

Описание Сгоревший дом семьи Елфимовых © Виктория Ивонина/ТАСС

Пока лейтенант отводил женщин подальше от горящего дома, автомобиль начал гореть со стороны бака. Но тут подбежали соседи. Один из них выхватил у Татьяны ключи и отогнал машину на свой участок. Бабушку на скорой увезли в реанимацию, она сильно надышалась угарным газом и получила ожог легких. Татьяну с дочками забрали соседи, повезли в баню: отмывать, обрабатывать раны. Через два дня Татьяна с мужем вернулись к дому: нужно было забрать уцелевшую машину у соседа. Тот им рассказал, что выбраться из дома помог парень в военной форме. "Парень? Ну вроде да, в форме какой-то был", — ответила тогда соседу Татьяна. Она не запомнила ни лицо Максима, ни голос — только то, что он был в зимней военной форме. Она даже не помнит, куда он делся, когда уже приехали спасатели и врачи. "Этот парень, который вытаскивал вас, он же служит в части рядом с нами. Неплохо бы позвонить и сказать, что вот такое случилось и, если он опоздал куда-то, чтобы у него не было проблем с начальством…" — сказал сосед. Знакомство и награда — А что вы делали, когда все закончилось? — спрашиваю Максима. — Когда сосед машину подогнал для семьи, чтобы они не замерзли, усадил всех и уехал на службу, — отвечает он. Девочек до машины лейтенант донес на руках, дети уже не могли идти босиком по снегу, не чувствовали ног. — Я не стал дожидаться пожарных: увидел, что пришло много соседей, женщины были уже в машине далеко от огня. — Опоздали? — Я пунктуальный человек. Успел все: и на обед, и в часть вернуться вовремя, — смеется лейтенант. Крамаренко никому ничего не сказал, отработал день, поехал домой. С утра — снова на службу, и никому не слова. Ни родным, ни сослуживцам, ни начальству. Потому что, объясняет Максим, говорить было нечего — "вот если бы сын родился". А тут — обычная вещь, "помог и помог". Максима нашел сосед Елфимовых, он как-то созвонился с частью, узнал номер Максима, передал его Александру — мужу Татьяны. Вот так они все и познакомились. Накануне Дня защитника Отечества Татьяну Елфимову пригласили в военную часть, где служит лейтенант Крамаренко. Они друг друга не узнали. Максим встречал Татьяну у дома, чтобы подвезти к себе на службу, на чай. Татьяна спустилась, но никого знакомого не увидела, прошла мимо. И только когда они созвонились, поняла, кого искала.

Описание Максим Крамаренко с семьей Елфимовых © Виктория Ивонина/ТАСС