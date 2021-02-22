Спас и уехал. Лейтенант из Свердловской области вывел из огня семью с двумя детьми

Эти минуты в семье Елфимовых из уральского поселка Горный Щит обсуждали уже много раз, но некоторые моменты так и не удается восстановить в памяти. Все случилось около трех часов дня. Татьяна заехала домой на обед. Старшая из дочерей, 16-летняя Юля, была на втором этаже, когда начался пожар. Его сначала даже не заметили, пока не услышали, как стали лопаться стекла и зеркала.
"Господи, Юля, что ли, что-то там роняет?" — подумала Татьяна, а ее мама пошла наверх, чтобы проверить внучку. Как только женщина открыла дверь, из комнаты повалил дым. Как уже потом поняли, замкнуло новогоднюю гирлянду. Сразу загорелись шторы, многочисленные фотографии на стенах и сами деревянные стены дома.
— Я начала сразу хватать ведра, тазики — все, что попадало под руку, — рассказывает Татьяна. — Думала, сейчас потушим. На самом деле уже пылала мамина комната, но в голове это не укладывалось. Я думала, что мы сейчас все потушим, и еще почему-то думала о том, что завтра нам в филармонию. Когда мама в очередной раз с пустым тазиком спустилась, я увидела, что у нее волосы обгорели. Подумала: "Боже, ну как вот мы сейчас полночи будем убирать, мыть эту гарь, да еще и как она завтра пойдет с такой обгоревшей прической".
Женщины продолжали бегать с тазиками, а у младшей дочери, 14-летней Стаси, началась истерика:
— Мама! Мама, Юля наверху!
"То ли прыгать собиралась, то ли что"
Командир взвода связи авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) лейтенант Максим Крамаренко ехал в такси с обеда на службу. Водитель заметил дым, в машине сначала решили, что просто что-то жгут, значения не придали.
— Присмотрелся и увидел дом, девочку в окне на втором этаже. Оттуда дым шел. Сильный. Она что-то кричала, а я не слышал. То ли прыгать собиралась, то ли что, — рассказывает Максим.
Он попросил водителя остановиться и пустился напрямую, через сугробы и заборы. Как только подбежал к дому, крикнул девчонке: "Прыгай!" Но она испугалась и исчезла из окна. В тот момент в комнату, полную дыма, как раз зашла Татьяна, как нашла и схватила дочь — не помнит.
Когда Максим вбежал в дом, хозяева еще пытались тушить разраставшийся пожар. Огонь уже спустился на первый этаж и почти перекрыл выход. Женщины впали в ступор.
— Дочка рассказывала, что в тот момент думала о том, как же будет вылезать из дома — в домашнем, без обуви... А потом Максим так жутко на них начал ругаться, — смеется Татьяна. — И тогда они быстро поняли, что надо вылезать через окно.
— Я выпрыгнул в окно, взял первую девочку, вторую. Начал кричать бабушке с мамой, чтобы тоже через окно выходили. Они меня не слышали, — рассказывает молодой лейтенант.
Через минуту он снова забежал в дом и нашел бабушку. Женщина уже надышалась угарным газом и упала. Максим вытащил ее и стал искать Татьяну, которая вновь зачем-то убежала на второй этаж. Детям казалось, что мама уже безумно долго не выходит из горящего дома.
"Парень? Ну вроде да, в форме какой-то был"
— Оставшись в доме одна, я взяла сумку со всеми документами, вышла на крыльцо и увидела, что мои дети стоят босые на снегу. Бросила сумки на крыльце и побежала в коридор, начала хватать все, что попадало мне под руку с вешалок, чтобы детей укутать. Выбежала, стала бросать им под босые ноги, пытаться их одеть, закрыть, — вспоминает Татьяна, стараясь точно описать свои действия. — Я побежала к дому, ведь на крыльце были брошены сумки с документами… Но тут меня поймал Максим, я ничего не успела взять
Вернуться было уже нельзя: от дома летели искры, горящие фрагменты дерева, пластика, утеплителя. Два этажа полыхали как факел. Огонь почти перебрался на стоящую рядом машину.
Пока лейтенант отводил женщин подальше от горящего дома, автомобиль начал гореть со стороны бака. Но тут подбежали соседи. Один из них выхватил у Татьяны ключи и отогнал машину на свой участок. Бабушку на скорой увезли в реанимацию, она сильно надышалась угарным газом и получила ожог легких. Татьяну с дочками забрали соседи, повезли в баню: отмывать, обрабатывать раны.
Через два дня Татьяна с мужем вернулись к дому: нужно было забрать уцелевшую машину у соседа. Тот им рассказал, что выбраться из дома помог парень в военной форме.
"Парень? Ну вроде да, в форме какой-то был", — ответила тогда соседу Татьяна. Она не запомнила ни лицо Максима, ни голос — только то, что он был в зимней военной форме. Она даже не помнит, куда он делся, когда уже приехали спасатели и врачи. "Этот парень, который вытаскивал вас, он же служит в части рядом с нами. Неплохо бы позвонить и сказать, что вот такое случилось и, если он опоздал куда-то, чтобы у него не было проблем с начальством…" — сказал сосед.
Знакомство и награда
— А что вы делали, когда все закончилось? — спрашиваю Максима.
— Когда сосед машину подогнал для семьи, чтобы они не замерзли, усадил всех и уехал на службу, — отвечает он. Девочек до машины лейтенант донес на руках, дети уже не могли идти босиком по снегу, не чувствовали ног. — Я не стал дожидаться пожарных: увидел, что пришло много соседей, женщины были уже в машине далеко от огня.
— Опоздали?
— Я пунктуальный человек. Успел все: и на обед, и в часть вернуться вовремя, — смеется лейтенант.
Крамаренко никому ничего не сказал, отработал день, поехал домой. С утра — снова на службу, и никому не слова. Ни родным, ни сослуживцам, ни начальству. Потому что, объясняет Максим, говорить было нечего — "вот если бы сын родился". А тут — обычная вещь, "помог и помог". Максима нашел сосед Елфимовых, он как-то созвонился с частью, узнал номер Максима, передал его Александру — мужу Татьяны. Вот так они все и познакомились.
Накануне Дня защитника Отечества Татьяну Елфимову пригласили в военную часть, где служит лейтенант Крамаренко. Они друг друга не узнали. Максим встречал Татьяну у дома, чтобы подвезти к себе на службу, на чай. Татьяна спустилась, но никого знакомого не увидела, прошла мимо. И только когда они созвонились, поняла, кого искала.
— Вы перекрасили волосы? — спросил Максим.
— Нет, я просто была вся в копоти, — смущенно смеясь, объяснила Татьяна. — А на тебе тогда шапка была...
— Нет, я ее потерял, пока через заборы бежал, — рассказала Максим.
— А помнишь, как я попросила отогнать машину? А ты крикнул: "Черт с ней, пусть горит!" — вспомнила Татьяна.
— Потом сосед подбежал. Я ему крикнул: подержи [женщину], а я машину отгоню. А он мне: "Сам держи", — добавил лейтенант.
Максима представили к награде "За спасение погибавших", командование уже подготовило соответствующие документы.
— Надеюсь, что мы дом восстановим и будем дружить, тем более мы тут рядом, — говорит Татьяна.
Виктория Ивонина