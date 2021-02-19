Толстой просит МИД РФ защитить права россиян, у которых в Германии отняли детей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился в МИД РФ, к послу России в Германии Сергею Нечаеву и уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой защитить права проживающих в ФРГ российских граждан Юлии и Евгения Зайберт, у которых, по словам парламентария, германские власти изъяли детей.

"У граждан России в Германии Юлии и Евгения Зайберт отняли троих детей! Вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. По словам родителей, полицейские не представились, не показали документов. Евгения избили, перевернули вверх дном всю их квартиру. После этого полицейские выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", - написал Толстой в пятницу в своем Telegram-канале.

По его словам, "Зайберты готовили документы для возвращения в Россию". "Официально обращаюсь к нашему МИД, послу России в Германии, уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации и защитить наших соотечественников. Подчеркну еще раз, что речь идет о гражданах России", - написал Толстой, заметив, что берет ситуацию под личный контроль.

Письмо в МИД направлено на имя статс-секретаря - замминистра иностранных дел Евгения Иванова.