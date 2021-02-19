Путин подписал указ, конкретизирующий направления работы СПЧ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, который конкретизирует направления работы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Документ в пятницу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, меняется формулировка одной из основных задач СПЧ. В указе задача Совета прописана следующим образом: "подготовка предложений президенту РФ по созданию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в развитии таких институтов". Таким образом, из положения о СПЧ исключается задача по расширению участия граждан в модернизации страны, в том числе путем передачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского общества.

Указ вводит в положение о Совете отдельный пункт, посвященный направлениям работы СПЧ. В частности, основными направлениями его деятельности является содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечению и защите личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, СПЧ будет содействовать обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении правоохранительными органами действий в установленной сфере, а также защищать права россиян за рубежом и содействовать совершенствованию механизмов судебной защиты прав и свобод.