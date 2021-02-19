В Калужской области продлили режим повышенной готовности до конца марта 2021 года

ТАСС, 19 февраля. Режим повышенной готовности, введенный в Калужской области в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, продлили в регионе до конца марта 2021 года. Соответствующее постановление подписал в пятницу глава области Владислав Шапша.

"Внести в постановление правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" <…> в абзаце первом пункта 1 постановления слова "по 24:00 28 февраля 2021 года" заменить словами "по 24:00 31 марта 2021 года", - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, продлен до 20 марта.

Ранее сообщалось, что губернатор допустил снятие ограничительных мер, введенных на территории региона из-за риска распространения коронавирусной инфекции, весной 2021 года.

По данным регионального оперативного штаба на 19 февраля, коронавирус выявлен у 28 742 человек, выздоровели 26 429 человек, 245 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 133 жителей региона.