Дни Александра Невского открылись в Калининграде большим выставочным проектом

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Дни Александра Невского открылись в пятницу в областном историко-художественном музее в Калининграде. Они приурочены к 800-летию со дня его рождения, которое отмечается в 2021 году, сообщила ТАСС Мария Теплышева, сотрудник областного музея, выступающего организатором акции.

Как сообщалось, 15 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 2021 год годом Александра Невского для Русской православной церкви. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Великий князь Владимирский, князь Новгородский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. РПЦ прославила князя в лике святых в 1547 году.

"Дни Александра Невского открыл масштабный историко-культурный проект "Князь Александр Невский. Побеждая, непобедим", подготовленный Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником "Куликово поле" и главным художником Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге Евгением Емельяновым", - сказала Теплышева.

В экспозициях, развернутых в залах историко-художественного музея, представлено, в частности, более 20 живописных и графических работ Евгения Емельянова, повествующих о жизни и подвигах русского князя и его соратников. В числе работ известного мастера исторической живописи - фрагмент созданной им масштабной диорамы "Ледовое побоище", эскиз панно "Невская битва", портреты героев-современников Невского.

"Государственный музей-заповедник "Куликово поле" из своих фондов предоставил для выставки в Калининграде 73 предмета археологии первой половины XIII века: подлинные наконечники стрел и копий, другие предметы, а также воспроизведенную на основе подлинных материалов той эпохи реконструкцию вооружения и снаряжения русского воина и западного рыцаря. Материалы выставки знакомят посетителей также с биографией Александра Невского, его подвигами, позволяют погрузиться в атмосферу того времени", - отметила сотрудница музея.

Награждены боевым орденом

В рамках Дней Невского прошла также презентация уникальной электронной базы данных "Боевым награждается орденом. Участники боев в Восточной Пруссии - кавалеры ордена Александра Невского (1944 - 1945 гг)". В ней представлены данные почти 2 000 человек, удостоенных этой награды "за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в сражениях за Родину" в годы Великой Отечественной войны в боях в Восточной Пруссии (часть ее после окончания войны стала территорией Калининградской области РФ). Материалы базы данных содержат не только биографические сведения, но и подробное описание подвигов героев.

"Над составлением базы данных музейщики трудились почти год. Начав поиск воинов, удостоенных ордена Александра Невского за подвиги в боях в Восточной Пруссии, рассчитывали максимум на одну на тысячу человек, а удалось установить около 2 000. Для этого были исследованы ранее не публиковавшиеся документы из Центрального архива Министерства обороны России, которые недоступны в интернете", - рассказала Теплышева.

Она отметила, что Дни Александра Невского в музее продлятся до 23 февраля - Дня защитника Отечества. Специально для детей организованы интерактивные занятия "Путь к Победе!" и "Александр Невский - твой герой". Пройдет некоммерческий публичный показ фильма "Офицеры" в рамках Всероссийской музейной акции "Гордость Отчизны".

Невский в Калининграде

В Калининграде имя Александра Невского носит одна из центральных улиц города. Рядом с ней располагается храм святого князя, собор Александра Невского построен и действует также в городе Балтийске, где дислоцируется главная военно-морская база Балтийского флота.

18 апреля 2018 года в День воинской славы России, день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году - в так называемом Ледовом побоище - святому Русской православной церкви установили в Калининграде величественный 10-метровый памятник. За фигурой князя-воина водрузили поклонный крест, символизирующий православие, находящееся под защитой и покровительством великого князя. В основании скульптуры расположен камень, который привезли из Переславля-Залесского - родины Александра Невского.