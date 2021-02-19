Выплаты работающим с коронавирусом медикам в Петербурге продлены до 31 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Выплаты медицинским работникам, задействованным для оказания помощи пациентам с коронавирусом в Санкт-Петербурге, продлены до 31 июля. Как сообщила пресс-служба городской администрации, постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

"Подписано постановление правительства города о выплатах медикам, работающим с коронавирусом. Дополнительные выплаты предусмотрены до 31 июля. При необходимости они будут продлены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Постановление о дополнительных мерах социальной поддержки работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактирующим с пациентами с подтвержденным диагнозом, опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Согласно постановлению, выплаты предоставляются врачам, среднему и младшему медперсоналу, работающим в стационарах, в лабораториях или в составе бригад скорой помощи, а также водителям автомобилей скорой помощи. Сумма выплат составляет от 93 рублей до 3 376 рублей за смену в зависимости от квалификации и вида работ.