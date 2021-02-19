Следователи в Чите проверят информацию о живущем в антисанитарии ветеране

ЧИТА, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи в Чите в пятницу начали проверку информации о 83-летнем ветеране, который живет в антисанитарии, сообщила пресс-служба СК по Забайкальскому краю.

"По распространяемым в СМИ данным, 83-летний мужчина живет в квартире с антисанитарными условиями вместе с людьми, которые злоупотребляют спиртным и отбирают пенсию у ветерана", - говорится в сообщении.

Следователи проведут осмотр в квартире, опросят ветерана, установят личности живущих с ним людей и опросят их. Также ведомство даст правовую оценку работе сотрудников органов социальной защиты.