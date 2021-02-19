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Пандемия COVID-19

Заболеваемость в мире снизилась. Главное о коронавирусе за 19 февраля

© Виталий Невар/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 139 031 случай заражения, из них новых — 13 433. За сутки умерли 470 человек, за весь период — 82 396.
  • Выплаты петербургским медикам, работающим с коронавирусом, продлены до 31 июля.
  • Иммунитет к коронавирусу в разных регионах страны имеют от 20 до 70% населения, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия-24".

Москва

  • Всего зафиксировано 964 609 случаев заражения, из них новых — 1 972. Госпитализированы 795 человек.  
  • Пандемия в столице идет на спад, заявил мэр города Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 110,3 млн случаев заражения, умерли 2 441 582 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Число случаев заражения в мире за минувшие семь дней увеличилось на 2,5 млн — это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года (подсчеты ТАСС).
  • Власти Франции намерены разрешить проведение фестивалей и концертов этим летом и в конце весны, если на них будет присутствовать не более 5 тыс. человек. 
  • Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта.
  • В Чехии станет обязательным ношение респираторов в общественных местах.
Теги
Пандемия COVID-19
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