Заболеваемость в мире снизилась. Главное о коронавирусе за 19 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 4 139 031 случай заражения, из них новых — 13 433. За сутки умерли 470 человек, за весь период — 82 396.
- Выплаты петербургским медикам, работающим с коронавирусом, продлены до 31 июля.
- Иммунитет к коронавирусу в разных регионах страны имеют от 20 до 70% населения, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия-24".
Москва
- Всего зафиксировано 964 609 случаев заражения, из них новых — 1 972. Госпитализированы 795 человек.
- Пандемия в столице идет на спад, заявил мэр города Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 110,3 млн случаев заражения, умерли 2 441 582 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число случаев заражения в мире за минувшие семь дней увеличилось на 2,5 млн — это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года (подсчеты ТАСС).
- Власти Франции намерены разрешить проведение фестивалей и концертов этим летом и в конце весны, если на них будет присутствовать не более 5 тыс. человек.
- Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта.
- В Чехии станет обязательным ношение респираторов в общественных местах.