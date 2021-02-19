Столичная ГИБДД в прошлом году выдала более 44 тыс. водительских удостоверений

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция в прошлом году выдала более 44 тыс. водительских удостоверений и провела более 111 тыс. регистрационных действий с автомобилями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, только 8% этих услуг были оформлены в подразделениях МФЦ.

"С начала года сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Москвы совершено свыше 111 тыс. регистрационных действий с транспортными средствами, выдано более 44 тыс. водительских удостоверений. Из указанного количества только 8% государственных услуг в каждом случае предоставлено подразделениями, расположенными в филиалах МФЦ. Приведенные цифры говорят о нагрузке приема населения в ставших привычными подразделениях ГИБДД. Госавтоинспекция столицы напоминает, что при обращении за государственной услугой в многофункциональные центры вы прежде всего экономите свое время", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в филиалах МФЦ сотрудники ГИБДД предоставляют государственные услуги не только по вопросам регистрации транспортных средств, но и услуги, связанные с выдачей водительских удостоверений в день обращения.