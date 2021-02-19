Заболеваемость коронавирусом в мире упала вдвое по сравнению с началом года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней увеличилось на 2,5 млн. По подсчетам ТАСС, это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.
В общей сложности на планете зарегистрировали 110,3 млн случаев заражения. Примерно три четверти инфицированных уже выздоровели.
На фоне резкого спада заболеваемости смертность также пошла вниз, но не так резко. За семь дней умерли 73 тыс. заболевших - на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Летальность новой инфекции осталась на уровне 2,2%.
Резкий спад
В некоторых странах, в которых в начале года фиксировали максимумы по числу заразившихся, заболеваемость опустилась до осенних значений и продолжает снижаться.
В США, где в январе выявляли в среднем 260 тыс. инфицированных в сутки (а в отдельные дни и до 300 тыс.), сейчас коронавирусную инфекцию подтверждают примерно у 70 тыс. человек ежедневно.
В Великобритании в прошлом месяце число выявляемых случаев приближалось к 70 тыс. в сутки, сейчас - около 20 тыс. Схожая тенденция в странах континентальной Европы: в Германии заболеваемость сократилась втрое (до 7,5 тыс. случаев в день), в Испании - в 2,5 раза (до 12 тыс.), в Чехии - в 1,5 раза (до 9 тыс.).
Самый резкий спад - в ЮАР. В последнее время там ежедневно выявляют чуть более 2 тыс. заразившихся, это в 11 раз меньше показателей начала года.
Новые волны в Латинской Америке
В странах Латинской Америки наблюдается новый всплеск заболеваемости, который для накоторых государств стал уже третьим.
Например, в Перу, где первая волна пришлась на весну, а вторая - на конец лета, темпы распространения инфекции вновь резко пошли вверх. Накануне в республике зарегистрировали 9,7 тыс. инфицированных за один день, это второй показатель с начала пандемии. При этом в Чили ситуация вышла на плато - вторую неделю там фиксируют в среднем 3,5 тыс. случаев в сутки.
В Бразилии после пика в начале января заболеваемость пошла на спад, но в последнюю неделю в стране снова выявляют более 55 тыс. инфицированных каждый день. В общей сложности заразились уже более 10 млн бразильцев, и, если темпы распространения инфекции продолжат расти, к весне Бразилия может обойти Индию и выйти на второе место в мире по числу заболевших.
Смертность
В некоторых странах, где пик смертности пришелся на начало года, сейчас показатели заметно снизились. Так, в США регистрируют в полтора раза меньше летальных исходов из-за коронавируса - примерно 2 тыс. в сутки.
В Великобритании сейчас ежедневно умирают около 550 заболевших - вдвое меньше, чем в начале года, а в России уже почти неделю число смертей от коронавируса не превышает 500 в день.
Однако в Мексике смертность все еще на пике - каждый день там умирают более 1 тыс. человек, заразившихся новым вирусом.