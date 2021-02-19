Заболеваемость коронавирусом в мире упала вдвое по сравнению с началом года

В некоторых странах, в которых в начале года фиксировали максимумы по числу заразившихся, заболеваемость опустилась до осенних значений и продолжает снижаться.

На фоне резкого спада заболеваемости смертность также пошла вниз, но не так резко. За семь дней умерли 73 тыс. заболевших - на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Летальность новой инфекции осталась на уровне 2,2%.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней увеличилось на 2,5 млн. По подсчетам ТАСС, это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.

В США, где в январе выявляли в среднем 260 тыс. инфицированных в сутки (а в отдельные дни и до 300 тыс.), сейчас коронавирусную инфекцию подтверждают примерно у 70 тыс. человек ежедневно.

В Великобритании в прошлом месяце число выявляемых случаев приближалось к 70 тыс. в сутки, сейчас - около 20 тыс. Схожая тенденция в странах континентальной Европы: в Германии заболеваемость сократилась втрое (до 7,5 тыс. случаев в день), в Испании - в 2,5 раза (до 12 тыс.), в Чехии - в 1,5 раза (до 9 тыс.).

Самый резкий спад - в ЮАР. В последнее время там ежедневно выявляют чуть более 2 тыс. заразившихся, это в 11 раз меньше показателей начала года.

Новые волны в Латинской Америке

В странах Латинской Америки наблюдается новый всплеск заболеваемости, который для накоторых государств стал уже третьим.

Например, в Перу, где первая волна пришлась на весну, а вторая - на конец лета, темпы распространения инфекции вновь резко пошли вверх. Накануне в республике зарегистрировали 9,7 тыс. инфицированных за один день, это второй показатель с начала пандемии. При этом в Чили ситуация вышла на плато - вторую неделю там фиксируют в среднем 3,5 тыс. случаев в сутки.

В Бразилии после пика в начале января заболеваемость пошла на спад, но в последнюю неделю в стране снова выявляют более 55 тыс. инфицированных каждый день. В общей сложности заразились уже более 10 млн бразильцев, и, если темпы распространения инфекции продолжат расти, к весне Бразилия может обойти Индию и выйти на второе место в мире по числу заболевших.

Смертность

В некоторых странах, где пик смертности пришелся на начало года, сейчас показатели заметно снизились. Так, в США регистрируют в полтора раза меньше летальных исходов из-за коронавируса - примерно 2 тыс. в сутки.

В Великобритании сейчас ежедневно умирают около 550 заболевших - вдвое меньше, чем в начале года, а в России уже почти неделю число смертей от коронавируса не превышает 500 в день.

Однако в Мексике смертность все еще на пике - каждый день там умирают более 1 тыс. человек, заразившихся новым вирусом.